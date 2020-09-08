1915 Çanakkale Köprüsü'nde kılavuz halat çekimi nedeniyle Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı-2 - Son Dakika

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KILAVUZ HALAT, İKİ KITAYI BİRBİRİNE BAĞLADI

1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli aşamalarından birisini oluşturan ana halatın çekilmesinde çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi yolu' yapımı için geçici çalışma halatı olarak da adlandırılan iki kılavuz halattan birisi Asya yakasından Avrupa yakasındaki kuleye çekildi. 1915 Çanakkale Köprüsü, şimdilik çekilen çelik halat ile de olsa iki kıtayı birleştirmiş oldu. Çalışma nedeniyle Çanakkale Boğazı 10 saat süreyle transit gemi geçişlerine kapalı kaldı.