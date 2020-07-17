1928 Bucaspor çok inançlı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 21 Temmuz'da Antalya'da 68 Aksaray Belediyespor'la Play-Off yarı final maçına çıkacak 1928 Bucaspor'da, maç öncesi sürpriz bir şekilde sportif direktörlükten teknik direktörlüğe getirilen Tolga Doğantez, takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 21 Temmuz'da Antalya'da 68 Aksaray Belediyespor'la Play-Off yarı final maçına çıkacak 1928 Bucaspor'da, maç öncesi sürpriz bir şekilde sportif direktörlükten teknik direktörlüğe getirilen Tolga Doğantez, takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi. 1928 Bucaspor'u layık olduğu yerlere getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Doğantez, "Ben oyuncularıma inanıyorum. Bu süreci bitirip İzmir'e kupayla döneceğiz. Çok çalışıyoruz ve inanıyoruz. Bu camia hak ettiği konuma gelecektir" diye konuştu. Kulüpte aylardır sportif direktörlük görevini yürüten Doğantez, daha önce Bucaspor'da da teknik direktörlük yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:45 Kaynak: DHA
Son Dakika 18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:30 Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti