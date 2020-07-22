1928 Bucaspor'un hayalleri yarım kaldı

Antalya'da oynanan maçta 2 hatalı gol yiyen sarı-lacivertliler büyük beklentilerle çıktığı Play-Off'ta 2'nci Lig yolunda erkenden pes etti. Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle alt liglerin tescil edilmesinin ardından Play-Off biletini alan 1928 Bucaspor'da maçlar öncesi gerçekleşen teknik adam değişikliği de işe yaramadı. Ersin Aka'yı gönderip sportif direktör Tolga Doğantez'e takımı emanet eden yönetimin hamlesi tutmadı. Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan futbolcular göz yaşlarına hakim olamadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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