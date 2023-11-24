1962 model Ferrari 51.7 milyon dolara satıldı

1962 model Ferrari 250 GTO, Sotheby müzayedesinde tarihi bir rekora imza atarak 51 milyon 705 bin dolarla en pahalı Ferrari unvanını kazandı. Bu satış, aracın nadirliği ve önemi nedeniyle büyük ilgi gördü. RM Sotheby's Küresel Müzayede Başkanı Gord Duff, bu olağanüstü satışın, Ferrari'nin dünya genelindeki en arzu edilen nesnelerden biri olarak eşsiz statüsünü bir kez daha vurguladığını belirtti.

SATIN ALMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

1962-1964 yılları arasında efsanevi İtalyan markası tarafından sadece 39 adet üretilen 250 GTO'nun bir örneğini sahibinden herhangi bir fiyatla satın almak neredeyse imkansız. Özellikle bu aracın şasi numarası 3765, Tipo 1962 gövdesi ile üretilen sadece 34 örneğinden biri.

BENZERSİZ YAPIM GEÇMİŞİ ONU DİĞERLERİNDEN ÖZEL KILIYOR

Bu özel aracın benzersiz yapım geçmişi ve Scuderia Ferrari yarış ekibi tarafından yarışlarda kullanılması, ona diğerlerinden ayıran bir değer kattı. Müzayede evi, aracı modelin "en olağanüstü örneklerinden biri" olarak tanımlayarak bu eşsiz otomobilin tarihindeki önemini vurguladı.