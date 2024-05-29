Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı - Son Dakika
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Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı

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Eski manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızının kendisine şiddet uyguladığını ve balkonda kilitlediğini söyledi. Polislerin yardımıyla kurtulan Akkaya, kızının devlet korumasına alındığını belirtti. Akkaya, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bir gece kalan kızının durumunu anlattı.

29.05.2024 09:05
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Eski manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızından şiddet gördüğü ve kilitlendiği balkondan polislerin yardımıyla kurtulduğunu söyledi. Karakolda biten olayla 16 yaşındaki kız, devlet korumasına alındı. Akkaya, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bir gece kalan kızının son durumunu anlattı.

"BENİ PİRANALARIN ÖNÜNE ATIP DEDESİNE GİDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU"

Dün akşam X hesabından kızıyla ilgili paylaşım yapan Deniz Akkaya şu ifadeleri kullandı: "Kızım dün geceden beri devletin güvenli ve sıcak kollarında. Pek tabi ki ilk doğduğu günden itibaren, belki de hayatında hiç şahit olmadığı bir şeye şahit oldu. Anne ve babasız kalmak anne ve babasız olmak. Bir çocuk yurdunda geçirilen tüm gün. Bugün yapılan son görüşmede pişman ve suçlamasını çekmek istiyor kızım. Geriye kalan ise tam bir gün hallaç pamuğuna çevrilen bir anne. Beni piranaların önüne atıp dedesinin sıcak kucağına döneceğini hayal ederken, hayatın gerçekleri ile karşılaşmanın verdiği şok ve pişmanlık. Çok üzgünüm dostlar. Yine olan bana oldu yine olan annelere oldu. Sonsuz güven ve destekle cesurca kendi özellerin de evlerinde yaşadıklarını benimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Benim aslında gerçekte kocaman bir ailem varmış, onlarda sizlersiniz."

Deniz Akkaya 'Yine olan bana oldu' deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı

"KIZIM BANA SALDIRIP BALKONA KİLİTLEDİ"

Eski manken Deniz Akkaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 16 yaşındaki kızıyla yaşadığı olayı anlattı. Kızının kendisine şiddet uyguladığını belirten Akkaya, "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1,5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım."

Deniz Akkaya 'Yine olan bana oldu' deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı

"Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin. Bazı gerizekalılar benim hayatımı yaşamazken boş yapıyor! Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de 'beni dövdü' diyerek itibar suikastına geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın!"

"KENDİ RIZAMLA YOLLADIM"

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başlandı. Haberin yayılmasının ardından X hesabından video yayınlayarak açıklama yapan Deniz Akkaya "Polisi aramak zorunda kaldım, 1 saat 45 dakika balkonda mücadele verdim. Salak salak yorumlar yapmayın. Kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye. Burnu sürtsün diye. Kendinize gelin" diyerek tepki gösterdi.

Deniz Akkaya 'Yine olan bana oldu' deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı
Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı

Deniz Akkaya, Çocuk, Baba, Aile İçi Şiddet, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sami Göksu: Deniz hanım ben bir baba olarak 8 yıldır erkek evladıma tek başama bakıyorum malisef ergen denen nesil yaş bu halde sizi ekeştirenler olabilir sakın kulak asmayın olaan şey sizin evladınıza bakamamanız değil doğru olan bu çocuk esirgeme denen kurumumuzu kötü gösteriyorlar haber oluyor o kurumumuz gayet disiplinli proğramlı yer biz evlatlarımızı merhametle bakıyoruz kurumumuz disiplinle saygılarımla 3 0 Yanıtla

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