1975 Uçak Kazası 51. Yıldönümünde Anıldı

30.01.2026 13:57
Marmara Denizi'ne düşen uçakta hayatını kaybedenler, anma töreniyle anıldı. Anıt mezar planları yapılmakta.

Marmara Denizi'ne düşen uçakta hayatını kaybeden 42 kişi, vefatlarının 51. yılında törenle anıldı.

Türk Hava Yollarının 345 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçağın, 30 Ocak 1975'te İzmir Cumaovası Havalimanı'ndan İstanbul Yeşilköy Havalimanı'na uçuşunda hedefe varış sırasında Marmara Denizi'ne düşmesi sonucu yaşamını yitiren 42 kişi için vefatlarının 51. yıl dönümünde Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda anma töreni düzenlendi.

Törende, kazada ölenlerin yakınları denize karanfil bıraktı.

Kazada hayatını kaybeden Münire Horzumlu'nun kızı Nazan Horzumlu, yaptığı açıklamada, kazanın olduğu tarihte yaşının küçük olduğunu ve annesini hatırlamadığını söyledi.

Uçak enkazının bulunmasıyla ilgili çalışmaların çok kıymetli olduğunu ifade eden Horzumlu, yapılması planlanan anıt mezarın da çok değerleri olduğunu, böylece ölenlerin unutulmayacağını kaydetti.

Enkazla ilgili çalışmalar yapan iş insanı ve içerik üreticisi Nedim Kuru, uçağın enkazına ulaşmak için dördüncü dalışlarını gerçekleştirdiklerini ve uçağa ait olduğunu düşündükleri kanat parçalarını görüntülediklerini aktardı.

Kazada hayatını kaybedenler için anıt mezar yapılması amacıyla İstanbul Valiliğine başvurduğunu dile getiren Kuru, anıt mezar yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Güncel, Son Dakika

