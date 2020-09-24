2 asırlık köy, koyunlara kaldı - Son Dakika

2 asırlık köy, koyunlara kaldı

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kapubağ Mahallesi'nde bulunan Meyistan Köyü'nün sakinleri, köyde genç kalmayınca 25 yıl önce köyü terk etti.

2 asırlık köy, koyunlara kaldı, System.String[]

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kapubağ Mahallesi'nde bulunan Meyistan Köyü'nün sakinleri, köyde genç kalmayınca 25 yıl önce köyü terk etti. Kaderine terk edilen köy ilgisizlikten viraneye dönerken, köyün sokakları da koyunlara kaldı.

Yatağan ilçesine bağlı ve 18 yüzyılda Yatağan'ın tek Alevi köyü olarak kurulan köy, 150 yıllık geçmişinin ardından viraneye dönmüş durumda. İlginç mimarisi ile dikkat çeken ikişer katlı evler kaderine terk edilmiş durumdayken, virane köy koyunlara kalmış durumda. Geçmişinde odunculukla geçinen köy sakinleri, hayvancılık ve zeytincilikle de hayatlarını sürdürürlerken, genç nüfusun iş bulmak amacıyla şehir merkezlerine gitmesi ile başlayan göç sonunda, yavaş yavaş köy terk edilmiş. Bir zamanlar muhteşem mimarisiyle dikkat çeken evler şimdi ise kaderine terk edilmiş yıkık ve harap şekilde duruyor. Zamanla yok olan köy, çobanların koyunları otlattığı meraya dönüşürken, köyün taş evleri, doğal ve otantik yapısı ise eko turizm faaliyetlerine elverişli durumda. Çevre sakinleri ise 150 yıllık tarihi köyün tamamen yok olmadan yetkililerin önlem almasını istiyor. - MUĞLA

Yatağan, Alevi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 asırlık köy, koyunlara kaldı - Son Dakika

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