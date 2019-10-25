Esenler Belediyesi'nin başta Esenler halkı olmak üzere İstanbullu kitapseverleri birbirinden değerli yayınevleri, söyleşiler ve imza etkinlikleriylebuluşturacağı "2. Esenler Kitap Günleri" başlıyor.40 yayınevi ve 14 yazarın katılımıyla gerçekleşecek olan kitap fuarı 7'den 70'e her yaştan kitapseveri ağırlayacak.

3 Kasım'a kadar büyük indirimlerle kitapseverleri ağırlayacak olan fuarda; Mete Yarar, Bekir Develi ve Sinan Yağmur gibi yazarlar hem söyleşi hem de imza etkinlikleriyle yer alacak. 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Mete Yarar'ın söyleşi ve imza etkinliğiyle açılışını gerçekleştirecek fuar, Esenlerlilere kitap kültürünü doyasıya yaşama fırsatı sunuyor.