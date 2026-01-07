2. Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Samsun'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2. Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Samsun'da Yapıldı

2. Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Samsun\'da Yapıldı
07.01.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da gerçekleştirilen sempozyumda evde sağlık hizmetleri ve malnütrisyon konuları ele alındı.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde "2. Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Samsun Şubesi işbirliğince bir otelde düzenlenen sempozyumda, "evde sağlık hizmetlerinde malnütrisyon", "geriatrik hastaya yaklaşım" ve "basınç yaraları" başlıklı oturumlarda alanında uzman akademisyenler sunum yaptı.

Sempozyumda ayrıca "nörolojik hastalarda nütrisyonel yaklaşım" konulu sempozyum da çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yavuz, gazetecilere, Samsun'da ikincisi düzenlenen sempozyumda evde sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlere yönelik kapsamlı eğitim programı gerçekleştirileceğini söyledi.

Sempozyumun içeriği hakkında bilgi veren Yavuz, "Evde sağlık hizmetleri artık 81 ilde yaygın şekilde sunuluyor. Basınç ülserleri, basınç yaraları, beslenme sorunları ve yatağa bağımlı hastalarda sık görülen klinik problemler gibi temel başlıkları ayrıntılı şekilde ele alacağız." dedi.

Yavuz, sempozyuma Türkiye'nin farklı illerinden alanında uzman akademisyenlerin katılım sağladığını belirterek, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 100 hekimin bir araya geldiğini anlattı.

Evde sağlık hizmetlerinin sağlık sisteminin önemli bir parçası haline geldiğini vurgulayan Yavuz, "Bu hizmet 2005'te mevzuata girdi, 2010'dan sonra hız kazandı ve 2015'te tüm Türkiye'ye yayıldı. Eğitimle birlikte hizmet kalitesini yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Evden çıkamayan hastalar için bu hizmet hayati öneme sahip." diye konuştu.

Aile hekimliği uygulamasının herkese cevap verdiğine işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Ancak belki eksik kalan yönü evde sağlık hizmetleriydi çünkü evden çıkamayan, yatağa, eve bağımlı olan insanlara da sağlık hizmeti verilmesiydi. Bu konuda ülkemizde son 10 yıldır çok ciddi atılımlar yapıldı. Hem bu hastalara hizmet veren sağlık personeli sayısı arttı hem de hizmetlerin kalitesi ve kapsamı genişledi. Çok güçlü bir evde sağlık hizmeti verildiğini düşünüyorum Türkiye'de. Bunu daha üst seviyeye eğitimle getirmeye çalışıyoruz. Evde sağlık hizmetleri çok önemli ve sağlık hizmetlerinin önemli parçası haline geldi."

Yavuz, Samsun'da 7 bine yakın evde sağlık hastası bulunduğunu, bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığının yeni uygulamalarından sağlıklı yaş alma merkezleri ile 80 yaş üzeri hastalara hizmet verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2. Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Samsun'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır

12:40
“Babamın hayrına“ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirmiş
"Babamın hayrına" deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirmiş!
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 12:48:27. #7.11#
SON DAKİKA: 2. Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Samsun'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.