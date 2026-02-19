2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerden haber var - Son Dakika
19.02.2026 09:15
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu'nun da olduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Şubat'ta gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında yeni gelişme yaşandı.

Aralarında oyuncu İsmail Hacıoğlu, fenomen Kemal Doğulu, şarkıcılar Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze'nin de aralarında olduğu 21 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonun ilk gününde gözaltına alınan isimler adli tıp kurumuna sevk edilerek uyuşturucu testinden geçirilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat'ta ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu opersyonu düzenlemişti. Kamuoyunun yakından tanınan isimleri, gece yarısı evlerinden gözaltına alınmıştı.

Operasyona ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Ayrıca, başsavcılıktan yapılan açıklamada; adreslerde yapılan aramalarda muhtelif şüphelilerden toplamda 52,46 gram "marihuana" maddesi ele geçirildiği bildirilmişti.

