2 gündür mahsur kalan keçi kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika
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2 gündür mahsur kalan keçi kurtarılmayı bekliyor

6 saat önce

Sinop'ta dağda mahsur kalan keçi 2 gündür kurtarılmayı bekliyor.

2 gündür mahsur kalan keçi kurtarılmayı bekliyor, System.String[]

Sinop'ta dağda mahsur kalan keçi 2 gündür kurtarılmayı bekliyor.


Sinop'un Adabaşı mevkisinde yaklaşık 15 küçükbaş hayvanı olan Ahmet Çolakoğlu, keçilerini otlatmak üzere araziye çıkarttı. Otlayan keçilerden biri uçurumun aşağısına indi. Çolakoğlu keçisinin kurtarılmasını bekliyor. Ahmet Çolakoğlu, "Burada keçilerim var. Keçilerin bir tanesi aşağı doğru inmiş. AFAD ekiplerine gittim. Alamadıklarını söyledi. İtfaiye ekiplerine gittim. İtfaiye ekipleri de AFAD olmayınca alamayacaklarını söylediler. Keçi halen orada duruyor. Ne olacağını bilmiyorum. 2 gündür orada kaldı keçi. Burada insan olsa ne olur? Hayvanın canı yok mu? Şimdi valiliğe gidip şikayet edeceğim. Bir köpek yavrusu için tüm ülke ayağa kalkıyor da keçi için neden kalkmıyorlar? Neden ilgilenmiyorlar? Keçinin bir an önce oradan alınmasını istiyorum" dedi. - SİNOP

Ahmet Çolakoğlu, İtfaiye, Sinop, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:14 Kaynak: İHA

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