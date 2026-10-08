2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu - Son Dakika
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2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu

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2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu
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Denizli'nin Çal ilçesinde iki gündür okula gitmeyen 17 yaşındaki kız öğrenci, kendisine telefonla ulaşamayan öğretmenleri tarafından evinde ölü bulundu. Ailesinin çalışmak için yurt dışına gittiği ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen genç kızın cansız bedenine, kapıyı kırarak içeri giren öğretmenleri ulaştı. L.B.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde iki gündür okula gelmeyen 17 yaşındaki kız öğrenci, kendisinden haber alamayan öğretmenleri tarafından evinde ölü bulundu. Ailesinin çalışmak için yurt dışına gittiği ve genç kızın evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

İKİ GÜNDÜR OKULA GELMİYORDU

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki L.B., iki gün boyunca okula gitmedi. Öğrencilerinin devamsızlığından şüphelenen öğretmenleri, genç kıza telefonla ulaşmaya çalıştı. Ancak aramalara yanıt alamayan öğretmenler endişelenerek öğrencinin evine gitmeye karar verdi.

KAPILARI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Genç kızın yaşadığı eve giden öğretmenler, kapıların kilitli olması üzerine kapıları kırarak içeri girdi. Eve giren öğretmenler, L.B.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 17 yaşındaki öğrencinin bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİ YURT DIŞINDAYDI, EVDE YALNIZ YAŞIYORDU

Hayatını kaybeden L.B.'nin ailesinin çalışmak amacıyla yurt dışına gittiği, genç kızın ise Yukarıseyit Mahallesi'ndeki evlerinde tek başına yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yukarıseyit Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA
DenizliOtopsiGüncelÇalSon Dakika

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