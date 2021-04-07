2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Kırşehir Belediyespor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kırşehir Belediyespor 'a 1-0 mağlup oldu.

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak"