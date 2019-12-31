2 metrelik çukura düşen minik Emirhan öldü - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesinde yaklaşık 2 metrelik suyla dolu çukura düşen 4 yaşındaki Emirhan Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Olay, Kızılkaya beldesinde bulunan hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çitflikte ailesiyle oturan Emirhan Yılmaz, saat 12.30 sıralarında suyla dolu yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Durumu fark eden baba Şükrü Yılmaz, Emirhan'ı sudan çıkardı. İhbarla olay yerine gelen 112 ekipleri, Emirhan'ı ambulansla hastaneye götürdü. Talihsiz çocuk, Bucak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.