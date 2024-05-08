Gazze\'de Şifa Hastanesi\'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı

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Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa Hastanesi'nde bir toplu mezar daha bulundu. Söz konusu üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı açıklandı.

Bu olay, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı uluslararası toplumun tepkisini artırdı.

GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusunun katliamlarına devam ettiği Gazze'de Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 200 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 844'e, yaralı sayısının ise 78 bin 404'e yükseldiği belirtildi.