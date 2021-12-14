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2 milyon lira kül olup uçtu! Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

2 milyon lira kül olup uçtu! Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

14.12.2021 08:43

Avcılarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan Aston Martin marka araç henüz belirlenemeyen bir sebeple yandı. Lüks araç çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde Avcılar E-5 Karayolu yan yolda meydana gelen olayda, plakası öğrenilemeyen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen lüks otomobilde yangın çıktı.

Avcılar'da 2 milyon lira değerindeki lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

LÜKS OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan lüks otomobil kullanılmaz hale geldi.

Avcılar'da 2 milyon lira değerindeki lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

2 milyon lira kül olup uçtu! Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Otomobil, Avcılar, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 milyon lira kül olup uçtu! Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 milyon lira kül olup uçtu! Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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