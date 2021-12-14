2 milyon lira kül olup uçtu! Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Gece saatlerinde Avcılar E-5 Karayolu yan yolda meydana gelen olayda, plakası öğrenilemeyen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen lüks otomobilde yangın çıktı.

LÜKS OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan lüks otomobil kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.