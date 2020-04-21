2 milyonluk yatırım sağlıkçıları korumak için fabrikaya döndü - Son Dakika

- 2 milyonluk yatırım sağlıkçıları korumak için fabrikaya döndü

Kadın ve gençlerin meslek edinmeleri için hayata geçirilen merkezde kısa sürede 10 bin maske üretildi günde 100 koruyucu tulum üretilmeye başlandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde belediyenin kadın ve gençlerin meslek edinmeleri için yaptığı 2 milyonluk yatırım, maske ve koruyucu tulum fabrikasına döndü. Merkezde kısa sürede 10 bin maske üretildi günde 100 koruyucu tulum üretilmeye başlandı.

Sosyal Yaşam Merkezinde, küresel salgına ulusal destek verilerek ilk etapta 10 bin nano koruyucu maskenin üretiminin ardından sahada virüsle mücadele eden sağlık ve kamu çalışanları için antibakteriyel tulum üretimine başlandı. Yaklaşık 10 kadının gece gündüz demeden ürettikleri tulumlar kısa sürede ihtiyaç sahibi kurumlara teslim edilecek.

Fabrikaya dönüşen Sosyal Yaşam Merkezini yerinde ziyaret ederek çalışmaları denetleyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Sosyal Yaşam Merkezini teslim aldığımızda inşaat bitme noktasında ama ödeme yapılmamıştı. 2 milyona yakın kaynak aktararak burayı hayata geçirdik. Amaç sadece bir şeyler öğretmek değil üretmekti. Zor günlerde, dünyanın ezildiği dünyanın en güçlü ülkelerinin durumu ortada iken bizlerde üretime geçtik. Burada maske üretimi yaptık, kamu kurum ve pazarlarımızda vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Şimdide tulum üretimine geçtik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Siparişler gelmeye başladı

Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Burak Kamalı ise, ilk etapta günlük 100 tulum üretimine geçtiklerini kaydederek, "Başkan beyin ilk talimatı maske idi. Ücretsiz 10 bin adet dağıtım yaptık. Ardından bölgede tulum ihtiyaç olduğu kanısına vardık. 10 kişi ile bu işe başladık ve siparişler geliyor. İlk etapta resmi kurumlardan talep var. Üretime başladık. Günlük 100 adet üretim kapasitemiz var" dedi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul'da, Kozan'a ilçelerden gelen ve maske bulmakta zorlanan vatandaşların mağduriyeti büyük ölçüde önlendiğini belirterek, "Banka ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak için merkezde üretilen maskeler büyük bir mağduriyeti önledi. Ayrıca dışarıya bağlı olmadan Kozanlılar kendi ürünlerimizi üreterek ulusal salgına ilçemizden sağlık alanında destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kozanlı kadınlar olarak üretime ve ulusal salgına ilçenin kadınları olarak destek verdikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "İlçemizden bu salgına sağlık, kamu ve vatandaşlara üretim ile destek vermek bizleri mutlu ediyor. Bir işe fayda sağlamak çok güzel bir duygu. Bize imkan sunan belediye başkanımıza ve müdürümüze çok teşekkür ederiz. Umarız bu salgından en kısa sürede kurtuluruz" dediler.