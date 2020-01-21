2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla'nın acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla'nın acı günü - Son Dakika

2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla'nın acı günü

17 dakika önce

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın hayatını kaybeden annesi Nazmiye Yayla'nın (86) cenazesi toprağa verildi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla'nın acı günü, System.String[]

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın hayatını kaybeden annesi Nazmiye Yayla'nın (86) cenazesi toprağa verildi.

Dün tedavi gördüğü Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nazmiye Yayla için Görele Hasan Ağa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Yayla'nın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Giresun Müftüsü Muhittin Oral'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazı sonrası Nazmiye Yayla'nın cenazesi Kaba Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Giresun, Görele, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İnternet servisleri çöken Türk Telekom'dan açıklama: Sorun siber saldırı kaynaklı
Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 14:05:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla'nın acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]