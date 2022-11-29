Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcılarının Suriye'ye kaçmak isterken yakalandığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcılarının Suriye'ye kaçmak isterken yakalandığı ortaya çıktı

30.11.2022 00:18

Şanlıurfa'da kendilerini yakalamak isteyen sivil polisleri pompalı tüfekle vurarak yaralayan 2'si Suriye uyruklu 3 torbacının yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmek isterken yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa, dün akşam saatlerinde hareketli saatlere sahne oldu. Şair Nabi Mahallesi'nde iddiaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, 3 şüpheliyi tespit etti. Takip edildiklerini ve yakalanacaklarını fark eden şüphelilerden biri sivil polislere pompalı tüfekle ateş açtı.

Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırıda polis memurları Ali Bozkurt (33) ve Olcay Kulakçı (35) ayaklarından isabet eden saçmalarla yaralandı. Polislerin de ateş açmasıyla kısa süreli çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

POLİS MEMURLARI TEDAVİYE ALINDI

Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Bozkurt ve Kulakçı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. 2 polis memurunu tüfekle yaralayarak kaçan uyuşturucu satıcılarının yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

VALİ AYHAN'DAN YARALI POLİSLERE ZİYARET

Yaşanan olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, yaralı polis memurları Ali Bozkurt ile Olcay Kulakçı'yı hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

"OLAY TERÖR SALDIRISI DEĞİL"

Polis memurlarının yaralanması olayının terör saldırısı olmadığını belirten Vali Salih Ayhan, "Akşam saatlerinde iki arkadaşımız uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaparken muhtemelen bunu fark eden kişiler, kontrolsüz bir şekilde arkadaşlarımızın üzerine hedef gözetmeksizin pompalı tüfekle saldırıyor. Arkadaşlarımız karşılık veriyor, saldırganlar hemen olay yerinden kaçıyorlar. Şu an takibimiz devam ediyor, gerekli çalışma yapılacak. Hamdolsun 2 polisimizin de sağlık durumu iyi, hiçbir olumsuzluk yok" dedi.

Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

SURİYE'YE KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Polis ve jandarma ekipleri, olayın yaşandığı bölgeyi abluka altına alarak, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli Yardımcı Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullandığı belirlenen pompalı tüfek de ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin, güvenlik güçlerine yakalanmamaları halinde yasa dışı yollarla Suriye'ye kaçacakları ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Polisleri silahla yaralayan zanlılar adliyede Polisleri silahla yaralayan zanlılar adliyede Polisleri silahla yaralayan zanlılar adliyede Polisleri silahla yaralayan zanlılar adliyede

Şanlıurfa, Narkotik, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcılarının Suriye'ye kaçmak isterken yakalandığı ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:16 Peş peşe indirim gelen motorinin fiyatı 22 lira seviyelerine geriledi
00:10 İran'ı tek golle deviren ABD turu kaparak son 16 turunda Hollanda'nın rakibi oldu
00:07 Galler'i ikinci yarıda geçen İngiltere grubu lider bitirerek son 16 turunda Senegal ile eşleşti
23:23 Asgari ücret zammı için heyecanlandıran öneri: Enflasyonun üzerinde bir artış olabilir
23:15 Yabancı uyruklu şahsın paylaştığı video infial yarattı! Hemen gözaltına alındı
23:09 Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcılarının Suriye'ye kaçmak isterken yakalandığı ortaya çıktı
23:03 Fenerbahçe'nin stadının adı değişecek mi? Uğur Dündar canlı yayında cevapladı
22:45 Ukrayna askerlerinden PKK/YPG'ye skandal destek! Türkiye'nin yardımlarını unuttular
22:03 Türkiye'nin operasyonlarından çekinen ABD, Suriye'de PKK/YPG ile devriyelerini azalttı
21:49 Bakanlık harekete geçti! Belediyelerdeki terör iltisaklı personellerin dosyaları savcılıklara teslim edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2022 00:34:28. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iki polisi yaralayan uyuşturucu satıcılarının Suriye'ye kaçmak isterken yakalandığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement