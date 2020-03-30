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2. ve 3. Lig kulüplerinden 5 bin aileye gıda yardımı
6 saat önce
Derneğin başkanlığını yürüten Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 89 kulübün desteğiyle 5 bin aileye gıda desteğinde bulunduklarını söyledi.
Derneğin başkanlığını yürüten Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 89 kulübün desteğiyle 5 bin aileye gıda desteğinde bulunduklarını söyledi.
Emeği geçen tüm kulüplere teşekkür eden Can, salgının önüne geçilebilmesi için vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini bildirdi.
Vatandaşların devletin aldığı tedbirlere uyması gerektiğini anlatan Can, "2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri inşallah hep birlikte aşacağız. Hiç kimse panik yapmasın. Herkes devletimizin aldığı tedbirlere uysun." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:42
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