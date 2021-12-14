2 yıl önce evlenmişlerdi! Genç çift hurdaya dönen otomobilde can verdi - Son Dakika

Saat 09.00 sıralarında Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada Ünye'den Samsun yönüne giden Mahmut Akbulut yönetimindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobil, iddiaya göre arkadan başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazada sürücü Akbulut ile yanındaki Eda Nur Akbulut hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZADA ÖLEN ÇİFT 2 YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Kazada hayatını kaybeden sürücü imam Mahmut Akbulut ile öğretmen eşi Eda Nur Akbulut'un 2 yıl önce evlendikleri belirtildi. Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yavi köyündeki Çorak Camisi'nin imamı Mahmut Akbulut ile eşinin cenazeleri, yarın memleketleri Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verilecek.