20 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 3'te 3

02:45 Masumlar Apartmanı

04:55 Tövbeler Olsun

07:50 Kalk Gidelim

11:35 Dünya Hali

12:55 Benim Adım Melek

16:05 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kung Fu Panda 3

21:50 Müttefik