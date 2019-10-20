20 Ekim 2019 Ntv Yayın Akışı

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Gece Bülteni

00:00 Haber Bülteni

00:50 Hava Durumu

00:55 Paranın Nabzı

01:00 Haber Bülteni

01:55 Hava Durumu

02:00 Haber Bülteni

02:25 Yakın Plan

02:55 Hava Durumu

03:00 Haber Bülteni

03:25 Yakın Plan

03:55 Hava Durumu

04:00 Haber Bülteni

04:25 Yakın Plan

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:55 Hava Durumu

06:00 Haber Bülteni

06:55 Hava Durumu

07:00 Haber Bülteni

07:50 Laf Aramızda

08:00 Haber Bülteni

08:45 Spor

08:54 Hava Durumu

09:00 Haber Bülteni

09:50 Laf Aramızda

10:00 Haber Bülteni

10:45 Spor

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber Bülteni

11:40 Spor

11:50 Laf Aramızda

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber Bülteni

12:45 Spor

12:55 Hava Durumu

13:00 Haber Bülteni

13:50 Laf Aramızda

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber Bülteni

14:45 Spor

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber Bülteni

15:40 Spor

15:50 Laf Aramızda

15:55 Hava Durumu

16:00 Haber Bülteni

16:55 Hava Durumu

17:00 Haber Bülteni

17:40 Spor

17:49 Laf Aramızda

17:55 Hava Durumu

18:00 Haber Bülteni

18:40 Spor

18:50 Laf Aramızda

18:55 Hava Durumu

19:00 Haber Bülteni

19:55 Hava Durumu

20:00 Haber Bülteni

20:55 Hava Durumu

20:55 % 100 Futbol

21:00 Yakın Plan

21:55 % 100 Futbol

21:55 Hava Durumu

22:00 Yakın Plan

22:55 Hava Durumu

23:00 Haber Bülteni

23:50 Hava Durumu

23:55 Paranın Nabzı