20 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Katil Köpek Balığı

01:45 Katil Köpek Balığı

03:20 Ufak Tefek Cinayetler

04:30 Kiralık Aşk

05:30 Ayı Paddington

07:00 Afacan Beşler 3

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:15 Sevdim Seni Bir Kere

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:30 Çocuk

15:45 Benim Tatlı Yalanım

18:45 Star Haber

20:00 Otoban

21:45 Otoban

23:45 Kuzgun