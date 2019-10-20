Son Dakika Haberleri: 20 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 20 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

20 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

1 saat önce

20 Ekim 2019 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

20 Ekim 2019 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Katil Köpek Balığı

01:45 Katil Köpek Balığı

03:20 Ufak Tefek Cinayetler

04:30 Kiralık Aşk

05:30 Ayı Paddington

07:00 Afacan Beşler 3

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:15 Sevdim Seni Bir Kere

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:30 Çocuk

15:45 Benim Tatlı Yalanım

18:45 Star Haber

20:00 Otoban

21:45 Otoban

23:45 Kuzgun

Star, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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