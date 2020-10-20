Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Şeref Sözü
00:15 Arıza
02:45 Ramo
02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
04:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:00 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
20:00 Züğürt Ağa
22:30 Üçkağıtçı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Ekim 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika