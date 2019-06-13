Son Dakika Haberleri: 20 evden tuvalet kağıdına kadar her gördüğünü çaldı ama sonunda yakayı ele verdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

20 evden tuvalet kağıdına kadar her gördüğünü çaldı ama sonunda yakayı ele verdi

1 saat önce

Trabzon'da girdiği 20 evden tuvalet kağıdına kadar her gördüğünü çalan hırsız sonunda yakayı ele verdi.

20 evden tuvalet kağıdına kadar her gördüğünü çaldı ama sonunda yakayı ele verdi, System.String[]
Trabzon'da girdiği 20 evden tuvalet kağıdına kadar her gördüğünü çalan hırsız sonunda yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Yomra, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde Y.A. isimli şahıs önceden belirlediği 20 eve girerek çok sayıda eşyayı çalarak kayıplara karıştı. İlçe Jandarma Komutanlıklarına gelen ihbarlar sonrasında vatandaşa huzur vermeyen şahıs hakkında çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, eve giren hırsızın çaydanlık, tencere, hamur teknesi, koyun zili, gibi mutfak eşyaları çaldığını tespit ettikleri şahsı takip etmeye başladı. Şahsın kiralamış olduğu araç ile birlikte 3 ayrı ilçede girdiği evlerden alüminyum güğüm, 3 adet çaydanlık, 16 adet tencere, 3 adet alüminyum hamur teknesi, 8 adet alüminyum su kabı, 1 adet aygaz ocağı, 4 adet koyun zili, 2 adet piknik tüpü, 4 litre benzin, 5 televizyon, 2 sabit telefon, tuvalet kağıdı, temizlik malzemesi ve 1 ton fındık çaldığını tespit etti. Yapılan cep telefonu sinyali takibi sonucu Y.A. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süleyman Soylu, İmamoğlu'nun Trabzon mitingi için "Photoshop" dedi Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti Yeğenini, 4 aylık bebeğinin önünde öldüren cani amcaya müebbet verildi Derenin yatağı değiştirilince balıkları kurtarmak köylüye düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:06:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 evden tuvalet kağıdına kadar her gördüğünü çaldı ama sonunda yakayı ele verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]