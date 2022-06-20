Azez ilçesindeki kamptan drone görüntüleri
Kampta yaşayan çocuklardan detaylar
AZEZ - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanı yüzünden zorla yerlerinden edilen siviller, Halep'ın Azez ilçesindeki kamplarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde Azez kırsalındaki kamplarda kalan Suriyeli aileler, evlerine dönmenin hayaliyle yaşıyor. Kampta yaşayan çocuklar, her şeyden habersiz oyun oynayarak vakit geçiriyor.
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