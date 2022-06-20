AZEZ - Suriye 'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanı yüzünden zorla yerlerinden edilen siviller, Halep'ın Azez ilçesindeki kamplarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde Azez kırsalındaki kamplarda kalan Suriyeli aileler, evlerine dönmenin hayaliyle yaşıyor. Kampta yaşayan çocuklar, her şeyden habersiz oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü - Son Dakika

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