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20 Kasım Dünya Çocuk Günü

6 saat önce

Siirt GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Siirt GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi'nde öğrenim gören çocuklar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak Çocuk Hakları Sözleşmesini okudu, şarkı söyledi ardından balon uçurdu.

Merkez sorumlusu Arzu Korkmaz Harman, yaptığı açıklamada, dünyadaki bütün çocukların eşit olduğunu belirtmek amacıyla etkinlik yaptıklarını söyledi.


Çocukların doyasıya eğlendiğini ve haklarını öğrendiğini belirten Harman, "Amacımız dünyadaki bütün çocukların herkes gibi eşit haklara sahip olduğunu göstermekti. Çocuklarımız Çocuk Hakları Sözleşmesini okudu, şiirler okuyup ve şarkılar söyledi. Bütün çocuklar eşittir." dedi.

Dünya Çocuk Günü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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