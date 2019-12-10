Son Dakika Haberleri: 20 sporcu arasında Şampiyon Erdinç Özdemir oldu
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20 sporcu arasında Şampiyon Erdinç Özdemir oldu

6 saat önce

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği Pool Bilardo Kupasında Erdinç Özdemir şampiyon oldu.

20 sporcu arasında Şampiyon Erdinç Özdemir oldu, System.String[]

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği Pool Bilardo Kupasında Erdinç Özdemir şampiyon oldu.


Düzce'de bilardo sporunun yeniden hak ettiği değeri alması için başlatılan mücadele turnuvalarla devam ediyor. Bu kapmanda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği Pool Bilardo Turnuvası yapıldı. 3 gün süren ve 20 sporcunun yarıştığı turnuvada Erdinç Özdemir birinci, Cengiz Mandıracı ikinci, Uğur Salih Yılmaz ve Hakan Aylı üçüncü oldu. - DÜZCE

Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
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