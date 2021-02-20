20 Şubat 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Son Yaz

00:15 Sen Çal Kapımı

03:00 Zuhal Topal’la Sofrada

03:15 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel

04:00 Zuhal Topal’la Sofrada

04:45 Zümrüdüanka

06:00 Kadın

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Bay Yanlış

13:45 Temizlik Benim İşim

15:45 Yasak Elma

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

20:00 Son Yaz