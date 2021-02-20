20 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Regaip Kandili

00:15 Akrep

00:20 Dizi

01:30 Sefirin Kızı

03:00 Büyük Soygun

04:00 Ölüm Takımı

04:30 Büyük Soygun

05:30 Geniş Aile

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Dizi

09:30 Alaaddin’in Yeni Serüvenleri

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:00 Sinema

13:15 Gerçeğin Peşinde

14:00 Sefirin Kızı

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Dizi

16:30 Seni Çok Bekledim

16:30 Menajerimi Ara

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

20:00 İbo Show