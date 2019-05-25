20. Tanju Okan Yelkenli Yat Yarışları Başladı

İki gün sürecek olan yarışların ödül töreni ise 26 Mayıs Pazar Günü saat 17.30 da Urla İskele Limanında yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi , Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi , Urla İskele Su ürünleri Kooperatifi, Türkiye Yelken Federasyonu, ve Urla Yat Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yarış Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz 'un verdiği start ile başladı. Urla İskele Limanında gerçekleşen yarışta toplam 32 yat Urla'nın masmavi denizine yelken açtı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Bültenler

Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira