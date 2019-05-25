20. Tanju Okan Yelkenli Yat Yarışları Başladı
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Tanju Okan memleketim dediği Urla'da bu yıl 20'incisi düzenlenen geleneksel Tanju Okan Yelkenli Yat Yarışları ile yine unutulmadı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:55 Kaynak: Bültenler
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi, Urla İskele Su ürünleri Kooperatifi, Türkiye Yelken Federasyonu, ve Urla Yat Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yarış Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un verdiği start ile başladı. Urla İskele Limanında gerçekleşen yarışta toplam 32 yat Urla'nın masmavi denizine yelken açtı.
İki gün sürecek olan yarışların ödül töreni ise 26 Mayıs Pazar Günü saat 17.30 da Urla İskele Limanında yapılacak.
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