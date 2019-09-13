"20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"ne doğru

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-28 Eylül'de gerçekleştirilecek "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nde, dereceye giren belgesel ve fotoğraflarla en iyi restore edilen ve korunan evler ödüllendirilecek.

Bu yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenecek olan festivalin programı belli oldu.

25 Eylül'de kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalde, konserler, dans ve halk oyunları gösterileri, fotoğraf sergileri, söyleşiler, açılışlar, çocuk oyunları, en iyi restore edilen ve en iyi korunan evlerin plaket çakımı, yarışmalarda dereceye giren belgesel film ve fotoğraf sahiplerine ödül takdim töreni, kanyon gezisi, belgesel gösterimleri ve belgesel film eğitimleri yer alacak.

Ayrıca festivalde, 20. yüzyılın önemli sopranolarından biri olarak görülen, "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün kazanan ve 11 yıl önce hayatını kaybeden Leyla Gencer için çekilen "La Diva Turca" belgeseli gösterilecek, adına söyleşi yapılacak.

"Muhteşem bir festival yaşayacağız"

Festival Komitesi Başkanı ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalde çok sayıda etkinlik düzenleneceğini söyledi.

Her kesime hitap etmek için ince eleyip sık dokuduklarını anlatan Köse, "Festivali planlarken Safranbolu'muzun tanıtımına büyük katkı sağlayacak, yerelde ve ulusalda ses getirecek programlar oluşturmaya çalıştık. İnşallah tüm halkımızın katılım sağlayacağı muhteşem bir festival yaşayacağız. Kültürel etkinliklerin yanı sıra Edip Akbayram ve daha birçok ünlü isim de konser verecek." diye konuştu.

Rekor başvuru

Köse, bu yıl "Safran" yan temasıyla düzenlenecek festival çerçevesinde, amatör ve profesyonel dallardaki belgesel yarışmalarına rekor başvuru olduğunun altını çizdi.

Dünyanın birçok bölgesinden başvuru geldiğini belirten Köse, "Jürimiz tarafından hepsi tek tek incelenecek ve değerlendirilecek. Özelde Safranbolu, genelde ülkemize ait kültürel varlıkları tanıtmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yapılıyor." dedi.