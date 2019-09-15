20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilecek 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamındaki "Belgesel Film Yarışması"na başvurular sona erdi.

Bu yıl 25-28 Eylül'de düzenlenecek festival çerçevesinde, Turgay Kural, Alper Şahin, Doğancan Aktaş, Akif Kaya ve Savaş Hamarat'ın oluşturduğu ön jürinin değerlendirmelerinin ardından yüzden fazla ülkeden bin 527 filmin katıldığı "Belgesel Film Yarışması"nda 33 film finale kalmaya hak kazandı.

Jüri Başkanlığını Nebil Özgentürk'ün yapacağı Burçak Evren, Musa Ak, Ömer Şahin, Rıza Sönmez ve Zülfiye Eraslan Özcan'dan oluşan ana jürinin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından dereceye giren yarışmacılar ve filmlere ödülleri 28 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek törenle verilecek.

Fotoğraf yarışmasına 604 eser ile başvuruda bulunuldu

Festival kapsamında belgesel film yarışması ile birlikte her yıl düzenlenen fotoğraf yarışması başvuruları da sona erdi. Yarışmaya farklı ülkelerden 604 eser ile başvuruda bulunuldu.

Jüri Başkanlığını Hamit Yalçın'ın yapacağı Gülcan Acar, Tahir Uzun, Figen Koç ve Bahadır Acar'dan oluşan seçici kurulun gerçekleştireceği değerlendirme toplantısının ardından 18 Eylül'de ödül kazanan ve sergileme alan fotoğraflar www.safranbolu.bel.tr ve www.altinsafran.org adreslerinde yayınlanacak. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 28 Eylül Cumartesi günü verilecek.

Festival Komite Başkanı da olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun tarihi ve turistik açıdan dünyada önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Safranbolu Belediyesi olarak kapsamlı bir festivalin hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Köse, "Bu bağlamda online başvuruya açtığımız ve dünyanın dört bir yanından önemli sayıda başvuru alan belgesel film ve fotoğraf yarışmalarının başvuruları sona erdi. Her iki yarışmaya katılım sağlayan belgesel ve fotoğraf severlere teşekkür ediyorum." dedi.