20'ye yakın köpeği öldüren şahıslar yakalandı - Son Dakika

20'ye yakın köpeği öldüren şahıslar yakalandı

NİĞDE - Niğde'de 20'ye yakın köpeği öldüren 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2 Ekim'de Niğde'nin Kömürcü Köyü- Çiftlik İlçesi yolu arasında dağlık alana 20'ye yakın köpeğin öldürülerek bırakılması olayı ile ilgili Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ve asayiş timlerinden oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmada çevrede bulunan tüm kameraların incelendi. Elde edilen kamera görüntülerinin analiz edilmesi sonucunda öldürülen köpeklerin Kiledere bölgesinden getirildiği tespit edildi. Kiledere Belediyesinin kameralarının incelenmesi sonucunda A. D. 'nin n üzerinde bulunan tabanca ile kasaba meydanında bulunan köpekleri vurduğu ve kendisine ait olan araçla bahse konu köpekleri topladığı ve köpeklerin toplanmasına ise O. G. isimli şahsın yardım ettiği tespit edildi. A.D ve O.G jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.