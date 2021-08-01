200'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine ve saldırılarına dikkat çekmek için pedal çevirdi - Son Dakika

İngiltere'de 200'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine ve saldırılarına dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Filistin Dayanışma Kampanyasının (PSC) düzenlediği "The Big Ride for Palestine" girişimi kapsamında, 29 Temmuz'da Bristol'dan yola çıkan bisikletçilerin son durağı Londra'da etkinlik düzenlendi. Programa katılan Filistin Yönetimi'nin İngiltere'deki temsilcisi Husam Zamlot burada konuşma yaptı.