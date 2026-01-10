200 Yıllık Ahşap Ev Yangında Küle Döndü - Son Dakika
200 Yıllık Ahşap Ev Yangında Küle Döndü

200 Yıllık Ahşap Ev Yangında Küle Döndü
10.01.2026 00:19
Karabük'ün Eflani ilçesindeki 200 yıllık ahşap ev, çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale geldi.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 200 yıllık 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Eflani'ye bağlı Hacışaban köyü Merkez Mahallesi'nde Ali Bozkurt'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. 200 yıllık ahşap evden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, 2 katlı ahşap evi tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tarihi ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

