2004 Cinayetinin Firarisi Yakalandı

2004 Cinayetinin Firarisi Yakalandı
11.01.2026 16:42
İstanbul polisi, 14 yıl hapis cezası olan Zeynep K.'yi Kartal'da yakaladı. Interpol ile aranıyordu.

İstanbul polisi, 2004 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası olan firari kadını Kartal'da yakaladı. Kadının 2011'den bu yana Interpol tarafından da arandığı öğrenildi.

İstanbul'da 2004 yılında işlenen 'kasten öldürme' suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan Zeynep K.'nin izine ulaşıldı. Hakkında 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve 99-EGM H-INTERPOL tahdit kaydı bulunan Zeynep K.'nin gizlendiği adres belirlendi. 2011 yılından bu yana aranan şahsın Kartal'da saklandığı adrese operasyon yapıldı. Zeynep K. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne getirilen firari kadın, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

