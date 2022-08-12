16 yıllık cinayetin ardından kan donduran cinayetler zinciri - Son Dakika
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16 yıllık cinayetin ardından kan donduran cinayetler zinciri

12.08.2022 11:17
16 yıllık cinayetin ardından kan donduran cinayetler zinciri

2006 yılında İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir tekstil firmasından çalınan çelik kasa ile boğazı kesilerek öldürülen muhasebecinin olayı araştıran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dedektifleri, kan donduran cinayet halkasını ortaya çıkardı.

2006 yılında İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir tekstil firmasından çalınan çelik kasa ile boğazı kesilerek öldürülen muhasebecinin olayı araştıran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dedektifleri, kan donduran cinayet halkasını ortaya çıkardı. Muhasebeci Bülent Demir'in aynı fabrikada çalışan bekçi ve iki personel tarafından vahşice katledildiği ortaya çıktı. Zanlılardan birisinin, diğer zanlılar tarafından öldürüldüğü, Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Üyesi Tekin Uğurlu'nun da aynı zanlılar tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

2006 yılında İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında muhasebeci olarak görev yapan Bülent Demir (30) ile çalışanların maaşlarının tutulduğu çelik kasa ortadan kayboldu. Yapılan araştırmaların ardından Bülent Demir'in cesedi Gebze Köseler Köyü'nde ormanlık alanda boğazı kesik halde bulundu. Çalınan çelik kasa ise Sakarya'da açılmış ve içerisindeki 80 bin TL çalınmış halde bulundu.

16 yıl sonra dosya yeniden açıldı

Faili meçhul cinayetin ardından dosya Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden açıldı. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın yaşandığı gece tekstil firmasında bekçi olarak çalışan M.M'yi gözaltına alarak çapraz sorguya aldı. M.M., sorgusunda o geceki hırsızlık ve cinayeti Murat Dayanç ve A.B.E. ile beraber işlediğini itiraf etti. Çelik kasayı açmak için de M.Ö. ve M.K.Ö. isimli iki şahsın kendilerini yardımcı olduğunu belirtti. Kasayı çalarken Bülent Demir'in de kendilerini gördüğü için öldürdüklerini ve cesedi ormanlık alana attıklarını tek tek anlattı.

Zanlılardan birisi de cinayete kurban gitmiş

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2014 yılında ortadan kaybolan zanlılardan Murat Dayanç'ın da cinayete kurban gittiğini belirledi. M.M., Murat Dayanç'ı, hırsızlığı ve cinayeti beraber işledikleri arkadaşlarının öldürüldüğünü itiraf etti. Aralarında para yüzünden çıkan tartışma neticesinde öldürülen Murat Dayanç'ın cesedinin Kurtköy'de ormanlık alanda olduğu belirlendi.

Sorgulamada Tekin Uğurlu cinayeti de ortaya çıktı

Öte yandan, yapılan sorgulamada M.M. Bülent Demir ve Murat Dayanç cinayetinden bağımsız olarak 2018 yılında Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Üyesi Tekin Uğurlu'yu da, 2018 yılında araç içerisinde öldürüp cesedini parçalayıp torbalar halinde İstanbul'da gömdüğünü anlattı. M.M.'nin belirttiği noktada arama yapan polis, cesedin parçalarına ulaştı. M.M., İstanbul'da tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B.E., M.Ö., ve M.K.Ö ise bugün adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

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Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (özel görüntülerle) - İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI (özel görüntülerle) - İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yıllık cinayetin ardından kan donduran cinayetler zinciri - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 16 yıllık cinayetin ardından kan donduran cinayetler zinciri - Son Dakika
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