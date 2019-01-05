Son Dakika Haberleri: 2018'in En İyi Filmlerinin Yapım Anlarına Ait 19 İlginç Fotoğraf

2018'in En İyi Filmlerinin Yapım Anlarına Ait 19 İlginç Fotoğraf

53 dakika önce

Filmlerin yapımlarında kullanılan teknikler bazen güldürürken bazen de oldukça şaşırtıcı olabiliyor.

2018'in En İyi Filmlerinin Yapım Anlarına Ait 19 İlginç Fotoğraf, System.String[]
Filmlerde kullanılan çekim teknikleri son yıllarda oldukça gelişme kaydetti. Öyle ki bazı bilgisayar animasyonları gerçeğinden ayırt edilemez hale bile geldi. Mükemmel filmlerle geride bıraktığımız 2018 yılından sonra, 2019'un ilk hafta sonunda, 2018 yılı filmlerinde kullanılmış oldukça ilgi çekici çekim/prodüksiyon tekniklerini sizler için derledik.




19. Avengers: Infinity War'da Thanos olabilmek için yüzünüze birkaç sensör yerleştirmek yeterli

18. Sensörler yerleştirilmeden önce ise bu şekilde bir işlem gerekmiş

17. Ne nasıl yani kadın mıydı (?) diyebilirsiniz

16. Star Wars'de gerçek sahneler çekilmeden önce alıştırma yapmak gerekiyormuş




15. Pacific Savaşı filmindeki aktörler bu sistem sayesinde bilgisayar ortamına 3 boyutlu olarak aktarılmış

14. Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz'da klasik bir makyaj tercih edilmiş

13. Tomb Raider'ın filmindeki yaralar ve çizikler el yapımı imiş (bilgisayar ortamında yapılmamış)

12. Ant-Man and the Wasp'de kullanılan dublör süper kahraman

11. Aquaman kahraman kostümü yapılırken




10. The Predator, sahneye giriş yapıyorken

9. The Predator'ün fotoğrafı için en ince detayına kadar tasarlanan yapım

8. Taxi 5 sahnelerinde uçan arabalar gerçekten uçmuş

7. Jurassic World Yıkılmış Krallık dinozorları gerçekten gerçekçi

6. Bu aktör de onları öpmek istemiş




5. Bu gördüğünüz ilginç makine sadece bir kamerayı tutmak için

4. Örümcek Ağındaki Kız gülümsüyor, nadir anlar yaşanmış

3. El Royale'de Zor Zamanlar'da Chris Hemsworth'un çıkış sahnesi

2. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları'nda en büyük kötülere bile talimat veriliyordu

1. Fantastik Canavarlar: Grindelwal'ın Suçları'nda Newt, Dumbledore'un eldivenini tutup çatıya geçiş yapıyorken




2018 gibi film sektörü için dolu dolu geçmiş bir yılı da gerimizde bırakırken bu yıl içerisinde vizyona girmiş en iyi filmlerin yapım aşamalarına ait bazı detayları bu yazımızda sizlerle paylaştık.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:06 

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