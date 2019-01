2018'in En İyi Filmlerinin Yapım Anlarına Ait 19 İlginç Fotoğraf

Filmlerde kullanılan çekim teknikleri son yıllarda oldukça gelişme kaydetti. Öyle ki bazı bilgisayar animasyonları gerçeğinden ayırt edilemez hale bile geldi. Mükemmel filmlerle geride bıraktığımız 2018 yılından sonra, 2019'un ilk hafta sonunda, 2018 yılı filmlerinde kullanılmış oldukça ilgi çekici çekim/prodüksiyon tekniklerini sizler için derledik.19. Avengers: Infinity War'da Thanos olabilmek için yüzünüze birkaç sensör yerleştirmek yeterli18. Sensörler yerleştirilmeden önce ise bu şekilde bir işlem gerekmiş17. Ne nasıl yani kadın mıydı (?) diyebilirsiniz16. Star Wars 'de gerçek sahneler çekilmeden önce alıştırma yapmak gerekiyormuş15. Pacific Savaşı filmindeki aktörler bu sistem sayesinde bilgisayar ortamına 3 boyutlu olarak aktarılmış14. Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz'da klasik bir makyaj tercih edilmiş13. Tomb Raider 'ın filmindeki yaralar ve çizikler el yapımı imiş (bilgisayar ortamında yapılmamış)12. Ant-Man and the Wasp'de kullanılan dublör süper kahraman11. Aquaman kahraman kostümü yapılırken10. The Predator, sahneye giriş yapıyorken9. The Predator'ün fotoğrafı için en ince detayına kadar tasarlanan yapım8. Taxi 5 sahnelerinde uçan arabalar gerçekten uçmuş7. Jurassic World Yıkılmış Krallık dinozorları gerçekten gerçekçi6. Bu aktör de onları öpmek istemiş5. Bu gördüğünüz ilginç makine sadece bir kamerayı tutmak için4. Örümcek Ağındaki Kız gülümsüyor, nadir anlar yaşanmış3. El Royale'de Zor Zamanlar'da Chris Hemsworth 'un çıkış sahnesi2. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları'nda en büyük kötülere bile talimat veriliyordu1. Fantastik Canavarlar: Grindelwal'ın Suçları'nda Newt, Dumbledore'un eldivenini tutup çatıya geçiş yapıyorken2018 gibi film sektörü için dolu dolu geçmiş bir yılı da gerimizde bırakırken bu yıl içerisinde vizyona girmiş en iyi filmlerin yapım aşamalarına ait bazı detayları bu yazımızda sizlerle paylaştık.