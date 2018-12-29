Son Dakika Haberleri: 2018 Yılının Son Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

2018 Yılının Son Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

46 dakika önce

MUĞLA (İHA) Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen muhtarlar buluşmasının 2018 yılı son toplantısı, Herodot Kültür Merkezi'nde yapıldı.

2018 Yılının Son Muhtarlar Toplantısı Yapıldı, System.String[]
MUĞLA (İHA) Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen muhtarlar buluşmasının 2018 yılı son toplantısı, Herodot Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başta olmak üzere Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Bodrum Yarımadası'nda görev yapan mahalle muhtarları ile Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri katıldı.

Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda 2018 yılında sunulan hizmetler değerlendirilerek bölgelerdeki çalışmalar ile ilgili pek çok konu gündeme getirildi, fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar, göstermiş oldukları destek ve çeşitli yardımlardan ötürü Bodrum Belediyesi personeline ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon toplantıda yaptığı konuşmada, "2019 yılında da bu birlik ve beraberliğimizin bozulmamasını temenni ederek hepinize sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:03 Kaynak: İHA

Mehmet Kocadon, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı

Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 11:49:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2018 Yılının Son Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]