Son Dakika Haberleri: 2019 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar

2019 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar

23 dakika önce

61. Grammy Ödülleri, Los Angeles'taki Staples Center'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Kacey Musgraves 4, Lady Gaga ve Childish Gambino 3'er Grammy ödülü kazanmayı başardılar.

2019 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar, System.String[]
61. Grammy Ödül Töreni'ni Alicia Keys sundu. Ödül töreninde pek çok önemli isim de sahne aldı. Drake, Childish Gambino ve Ariana Grande ödül törenine katılmadı. Ariana Grande'nin katılmama nedeni olarak, söyleyeceği şarkı konusunda yapımcılarla anlaşamaması gösterildi.




Müzik dünyasının en saygın ödülü kabul edilen Grammy ödüllerini kucaklayan isimler ise şöyle oldu:



Yılın Albümü: Goldon Hour - Kacey Musgraves


Yılın Kaydı: This is America - Childish Gambino


Yılın Şarkısı: This is Amerika - besteciler Donald Glover & Ludwig Gronsson


En İyi Yeni Sanatçı: Dua Lipa





En İyi Solo Performansı: Joanne (Where Do You Think You Are Going) - Lady Gaga


En İyi Pop Albümü: Sweetener - Ariana Grande


En İyi Rap Albümü: Invasion of Privacy - Cardi B


En İyi Rock Albümü: From Fires - Greta Van Fleet


En İyi Video Müzik: This is America - Childish Gambino


Yılın prodüktörü: Pharrell Williams


En iyi R&B albümü: H.E.R. -H.E.R








En iyi R&B şarkısı: "Boo'd Up" - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)


En iyi rap şarkısı: "God's Plan" (Drake)


En iyi solo pop performansı: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)


En iyi grup pop performansı: Lady Gaga ve Bradley Cooper - Shallow


En iyi geleneksel pop vokal albümü: My Way - Willie Nelson


En iyi vokal pop albümü: Ariana Grande - Sweetener








En iyi dans kaydı: "Electricity" - Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson


En iyi rock performansı: Chris Cornell - When Bad Does Good


En iyi metal performansı: "Electric Messiah" - High on Fire


En iyi rock şarkısı: "Masseduction" - Jack Antonoff & Annie Clark, besteciler St. Vincent


En iyi rock albümü: Greta Van Fleet - From the Fires


En iyi alternatif müzik albümü: Colors - Beck





En iyi New Age albümü: Opium Moon - Opium Moon


En iyi country şarkısı: "Space Cowboy" - Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves


En iyi caz vokal albümü: The Window - Cécile McLorin Savant


En iyi film müziği: Black Panther - Ludwig Göransson


En iyi film şarkısı: "Shallow" - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt


En iyi müzik filmi: Quincy (Quincy Jones)
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:15 

Ariana Grande, Drake, Lady Gaga, Teknoloji
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