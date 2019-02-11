2019 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar

61. Grammy Ödül Töreni'ni Alicia Keys
sundu. Ödül töreninde pek çok önemli isim de sahne aldı. Drake
, Childish Gambino ve Ariana Grande
ödül törenine katılmadı. Ariana Grande'nin katılmama nedeni olarak, söyleyeceği şarkı konusunda yapımcılarla anlaşamaması gösterildi.
Müzik dünyasının en saygın ödülü kabul edilen Grammy ödüllerini kucaklayan isimler ise şöyle oldu:
Yılın Albümü: Goldon Hour - Kacey Musgraves
Yılın Kaydı: This is America - Childish Gambino
Yılın Şarkısı: This is Amerika
- besteciler Donald Glover & Ludwig Gronsson
En İyi Yeni Sanatçı: Dua Lipa
En İyi Solo Performansı: Joanne (Where Do You Think You Are Going) - Lady Gaga
En İyi Pop Albümü: Sweetener - Ariana Grande
En İyi Rap Albümü: Invasion of Privacy - Cardi B
En İyi Rock Albümü: From Fires - Greta Van
Fleet
En İyi Video Müzik: This is America - Childish Gambino
Yılın prodüktörü: Pharrell Williams
En iyi R&B albümü: H.E.R. -H.E.R
En iyi R&B şarkısı: "Boo'd Up
" - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)
En iyi rap şarkısı: "God's Plan" (Drake)
En iyi solo pop performansı: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)
En iyi grup pop performansı: Lady Gaga ve Bradley Cooper
- Shallow
En iyi geleneksel pop vokal albümü: My Way - Willie Nelson
En iyi vokal pop albümü: Ariana Grande - Sweetener
En iyi dans kaydı: "Electricity" - Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson
En iyi rock performansı: Chris Cornell
- When Bad Does Good
En iyi metal performansı: "Electric Messiah" - High on Fire
En iyi rock şarkısı: "Masseduction" - Jack Antonoff & Annie
Clark, besteciler St. Vincent
En iyi rock albümü: Greta Van Fleet - From the Fires
En iyi alternatif müzik albümü: Colors - Beck
En iyi New Age albümü: Opium Moon - Opium Moon
En iyi country şarkısı: "Space Cowboy" - Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves
En iyi caz vokal albümü: The Window - Cécile McLorin Savant
En iyi film müziği: Black Panther - Ludwig Göransson
En iyi film şarkısı: "Shallow" - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt
En iyi müzik filmi: Quincy (Quincy Jones)