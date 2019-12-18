2019 İş İnsanları Ödülleri'nde İhlas Medya'ya iki ödül - Son Dakika

2019 İş İnsanları Ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende ilkeli haberciliklerinden dolayı İHA ve TGRT Haber ödüle layık görülürken, ödülleri İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hasibe Karadağ ve TGRT Haber Kurumsal İletişim Müdürü Sait İnanç aldı.



HS Medya tarafından düzenlenen "2019 İş İnsanları Ödülleri" gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Arnavutköy Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, HS Medya Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütlan, TGRT Haber Kurumsal İletişim Müdürü Sait İnanç, medya temsilcileri ile çok sayıda iş insanı katıldı. Törende başarılı haberleriyle dikkat çeken ulusal ve Uluslararası gelişmeleri yayınlarıyla izleyicilere aktaran TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı ilkeli haberciliklerinden dolayı ödüle layık görüldü. Gecede İHA'nın ödülünü İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hasibe Karadağ, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli'nin elinden alırken TGRT Haber'in ödülünü ise TGRT Haber Kurumsal İletişim Müdürü Sait İnanç aldı. Törende yerel ve ulusal birçok medya mensubunun yanı sıra çok sayıda isime ödüllerini takdim edildi. - İSTANBUL