2019 ITF şampiyonları Nadal ve Barty

Ash Barty, 2014 yılında yenisi bırakıp 2016’da oyuna geri dönmüş, ve Roland Garros’u kazanarak 1973’te Margaret Court’un ardından bu Grand Slam’i kazanan ilk Avustralyalı tenisçi olmuştu.

Ayrıca yılı dünya bir numarası olarak kapayan 23 yaşındaki Barty, bunu Evonne Goolagong Cawley’nin ardından -1976’dan bu yana- başaran yine ilk Avustralyalı oldu.

Yıl içinde Roland Garros zaferinin yanı sıra, Miami Açık’ı ve WTA Sezon Sonu Finalleri’ni kazanarak noktalayan Barty, bu şampiyonlukların yanı sıra üç ayrı turnuvada daha final oynamıştı.

Barty, bu ödüle layık görüldüğü için bir hayli gururlu: “ITF tarafından bu unvana layık görüldüğüm için onur duydum. Takımımla, 2019’da elde ettiklerimizden dolayı gurur duyuyorum ve 2020 sezonu için sabırsızlanıyoruz.”

Bu ödüle layık görülen diğer isim Rafael Nadal ise, yıllardır olduğu gibi 2019’da da mükemmel bir sezon geçirdi.

33 yaşındaki İspanyol raket sezonu iki Grand Slam zaferiyle kapattı ve toplam Slam şampiyonluğu sayısını 19’a yükselterek 20 Slam zaferiyle bu alanda erkeklerde rekoru elinde bulunduran Roger Federer’e iki adım daha yaklaştı.

Haziran ayında kariyerinin 12. Roland Garros zaferini yaşayan Rafa, eylül ayında ise Amerika Açık’ra zafere ulaşmıştı. İspanyol, bu iki zaferin yanı sıra Roma ve Kanada Masters turnuvalarını da kazandı, Davis Kupası’nda ülkesiyle şampiyonluğu elde etti, Avustralya Açık’ta finale yükseldi ancak orada Novak Djokovic engeline takıldı. Tüm bu başarıların ardından, Nadal sezonu kariyerinde beşinci kez dünya bir numarası olarak tamamladı.

Nadal, söz konusu ödülün yanı sıra “ATP Stefan Edberg Sportmenlik Ödülü”nün de sahibi oldu. Bu ödülü üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü kez kazandı.

Eski dünya bir numarası Britanyalı raket Andy Murray ise, ocak ayında geçirdiği ve kariyerini sonlandırma noktasına getiren ameliyatın ardından, tenise geri dönüp ekim ayında Avrupa Açık’ta şampiyon olmasıyla, “ATP Yılın En İyi Geri Dönüş Yapan Tenisçisi Ödülü”ne layık görüldü.