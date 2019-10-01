Son Dakika Haberleri: 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nin Adayları belli oldu
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2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nin Adayları belli oldu

2 saat önce

26. kez düzenlenecek ve tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA) 3 Kasım, Pazar akşamı İspanya'nın Sevilla kentinde gerçekleşecek

2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nin Adayları belli oldu, System.String[]

. Ariana Grande, Billie Eilish, Lil Nas X, J Balvin ve Shawn Mendes'in adaylar arasında yer aldığı 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri için www.mtvema.com adresinden oylama yapılabiliyor.

MTV, 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri için adaylarını açıkladı. Ariana Grande "thank you, next" ile aralarında 'En İyi Sanatçı', 'En İyi Video Klip' ve 'En İyi Şarkı' kategorilerinin de yer aldığı 7 adaylıkla lider konumda yer alıyor. Onu 6 adaylıkla Shawn Mendes ve EMA'da ilk kez aday olan Lil Nas X ve Billie Eilish takip ediyor. Latin Amerikalı sanatçı J Balvin, 'En İyi Sanatçı' kategorisi de dahil 5 kategoride aday oldu ve onu Lizzo ve Taylor Swift 'En İyi Amerikalı Sanatçı' kategorisi dahil 4 kategoride aday olarak takip ediyorlar.

Bu yılki adayları açıklamak için MTV, hayranlarına kahve sanatı ile birlikte "Sevilla tadında" bir sürpriz yaptı. Geleneksel İspanyol 'Cortado'suna benzer şekilde 'En İyi Sanatçı', 'En İyi Video Klip' ve 'En Büyük Hayran Grubuna Sahip Sanatçı' kategorilerinin adaylarını sanatsal köpüklü krema görselleri ile açıkladı.

2019 MTV EMA, İspanya'nın Sevilla kentindeki FIBES Konferans ve Sergi Merkezinde gerçekleşecek ve 3 Kasım Pazar günü saat 23.00'da yaklaşık 180 ülkede MTV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:55 Kaynak: Bültenler
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