2019'un Beklenen Korku Filmi US'ın 2. Fragmanı Yayınlandı

2017'de yönettiği Kapan (Get Out) filmi ile adından söz ettiren Jordan Peele'nin yeni filmi Us, korku türünde olmasına rağmen eğlenceli ögeleri de içinde barındırıyor. 4 kişilik bir ailenin gittiği tatilde kendilerinin kopyası bir aile tarafından saldırıya uğramasıyla yaşananları anlatan film, ilk fragmanıyla birçok sinema eleştirmeninin beğenisini kazanmıştı.Lupita Nyong, Winston Duke, Elisabeth Moss ve Tim Heidecker'ın başrolde olduğu film, 2019'un hatırlanan filmlerinden biri olacak gibi görünüyor. Yayınlanan ikinci fragmanda, ilk fragmanda gördüğümüz bazı sahneler olsa da yeni görüntüler de paylaşılmış. 1 dakika uzunluğundaki yeni fragmanda mitolojik karater "doppelgangers" da göze çarpan bir diğer detay.Ortaya çıkan fragmanın şu an resmi olmayan bir kaynak tarafından paylaşıldığını belirtelim. Filmin yapım şirketi, fragmanın daha uzun bir versiyonunu ABD 'de düzenlenen Amerikan futbolu ligi final maçı Super Bowl sırasında televizyonlarda yayınlamayı planlıyor. 15 Mart'ta vizyona girecek US'ın ikinci fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.