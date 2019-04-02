2019 Yerel Seçimleri
1 saat önce
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük merkezde belediye başkanlığı ile Safranbolu'da belediye meclisi sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.
AK Parti Karabük
İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük merkezde belediye başkanlığı ile Safranbolu
'da belediye meclisi sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.
Altınöz, yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçların açıklandığını hatırlattı.
Geçersiz oylar fazla olduğu gerekçesiyle Karabük merkez belediye başkanlığı ile Safranbolu'da belediye meclisi sonuçlarına itiraz ettiklerini aktaran Altınöz, "2 bin 600'e yakın geçersiz oy varmış. Bu nedenle Genel Merkez
ile görüşerek ve onay alarak itirazda bulunduk." dedi.
İsmail Altınöz, parti yetkililerinin konuyu takip ettiğini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:29 Kaynak: AA
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