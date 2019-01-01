Son Dakika Haberleri: 2019 Yılının İlk Evlilik Teklifi Kütahya'da Gerçekleşti

2019 Yılının İlk Evlilik Teklifi Kütahya'da Gerçekleşti

1 saat önce

Kütahya'da yeni yılın ilk evlilik teklifi özel bir otelde yılbaşı özel eğlencesinde sahneye çıkıp yerel sanatçının elinden mikrofonu alan bir kişi tarafından gerçekleştirildi.

2019 Yılının İlk Evlilik Teklifi Kütahya'da Gerçekleşti, System.String[]
Kütahya'da yeni yılın ilk evlilik teklifi özel bir otelde yılbaşı özel eğlencesinde sahneye çıkıp yerel sanatçının elinden mikrofonu alan bir kişi tarafından gerçekleştirildi.

Sahnede şarkı söyleyen yerel sanatçı Muammer Akyol'un elinden aniden mikrofonu alan 26 yaşındaki Ahmet Aksu, yılbaşı eğlencesinde bulunan yüzlerce kişinin önünde 2019 yılının ilk dakikalarında evlenme teklifinde bulundu.

Aksu, kız arkadaşı Büşra Yener'in elinden tutarak sanatçı Muammer Akyol'un şarkısını yarıda kesti ve çok sevdiğim kıza bir kaç kelime söylemek istiyorum burada. Çok heyacalıyım kusura bakmayın' dedi. Aksoy, yüzlerce kişinin önünde sevdiği kızın önünde diz çökerek saat tam 24: 00 da Ömrüme ömür, gönlüme yuva olurmusun" diyerek evlenme teklifinde bulundu. 22 yaşındaki Büşra Yener, evlilik teklifini evet diyerek kabul etti. Ahmet Aksoy sevdiği kız Büşra Yener'e tek taş yüzük takarak sarıldı. Salonda tüm misafirler bu anı uzun süre ayakta alkışladı.

Ahmet Yener yaptığı açıklamada, "3 yıldır konuşuyorduk. Günlerdir bu anı planladım. Sanatçı Muammer Akyol sahnede iken aniden kız arkadaşımın elinden tutup sahnede mikrofonu elinden aldım ve teklifimi yaptım. Büşra kabul etti. Nasipse önümüzdeki yıl düğünümüzü bu 5 yıldızlı otelde yapacağız" dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:07 Kaynak: İHA

Kütahya, Yaşam
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