2020 akrep burcuna neler getirecek?

2020 için kariyerinize çok güçlü bir şekilde asıldığınız ve hedeflerinize ulaştığınız muazzam bir yıl diyebiliriz. Çok çalışacağınız ve yeni gelen tekliflerle başarınızı yenilediğiniz bir yıla giriyorsunuz. Bu yıl dört ay tutulması size çok fazla değişiklik getirmeye açık. Eğitim hayatınızda okulları değiştirebilir yeni eğitim planlarınızı yapabilirsiniz. Bu tutulmalar kişisel felsefenizi ve hayata karşı gerçek umutlarınızı test edecek. Bu yıl seyahatleriniz oldukça artabilir. Finans, bu yıl mükemmel görünüyor. Jüpiter yıl boyunca Plüton ve Satürn ile bir arada ilerleyerek sizlere destek verecek. Çocuk sahibi olmak isteyenler için ise bazı planlar içine girmek isteyebilirler. ya da çocuğunuzun sorumlulukları ile ilgili bazı kararlar almaya ilerleyebilirsiniz.



Mevcut ilişkiler ciddi şekilde test ediliyor



Evli olan Akrepler ilişkileri içinde başka bir aşk ile test edilebilirler. Bazı güven sorunları ortaya çıkabilir. İlişkilerde beklentiler ve istekler değişiyor. Her zaman benimsedikleri kuralları yıkma çabası içindeler. Belki de partnerleri tarafından artık eski ilgiyi görmüyorlar ve bunu eleştiriyorlar.



Bu yıl bu noktada ciddi sonuçlanmalar söz konusu olabilir. Partnerinizin hukuksal sorunları ya da sizinle rekabet içinde olduğunuzu düşündüğünüz konular sizi gereğinden fazla yorabilir. Kıskanılmalara ya da hiç ummadığınız arkadaşlarınız tarafından rakip görülmelere karşı biraz daha dikkatli olmalısınız. Evliliğinizde ortaklık söz konusuysa bu noktada ciddi bazı bitişlere gidebilirsiniz. Bu hem parasal hem de ilişkiler yönünde zorlayıcı olabilir. Özellikle 1 Mart-2 Temmuz tarihleri arasında alacağınız kararlar sizleri bile şaşırtabilir. Ama bu yıl evliliğinizde gereksiz bazı mücadeleler içine girmemeye özen gösterin.



Finans ve kariyer



2019 yılı sizlerin finansal genişlemede olduğunuz bir yıldı. Bu yıl artık daha fazla kısa vadeli hedeflerinizin çoğuna ulaşılmış olmalı ve entelektüel gelişiminize daha fazla odaklanmalısınız. Bu aynı zamanda para ve finansal fırsatların güçlendiğini de gösteriyor. Yılın ikinci yarısından sonra çok şanslı bir finansal durum ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Neredeyse tüm yıl Oğlak burcundaki Jüpiter yatırımlarda sizleri güçlendiriyor olacak. Bu, bütçe planları, tasarruf ve yatırım programları oluşturmak için mükemmel bir yıl. İyi bir mali disipline sahipsiniz. 6 Mayıs'tan sonra kariyerinizdeki birçok eksikliği kapatıyor olacaksınız. Gerçek kariyer hedeflerinize ulaşmadan önce yaşamın duygusal yönlerini de değerlendiriyor olmalısınız.



Aşk ve sosyal yaşam



Bu yıl ilişkiler oldukça önemli olacaktır. Sevgiyi ve ilişkiyi deneyimleyen konular önünüze gelecek. Sonunda bekarlar ilişkide onların neyin mutlu ettiğini öğrenecekler.



Bu bir deneme yanılma işlemidir.



Evlilik, ilişkilerinizde uzun süren anlaşmazlıkların artık son bulduğu bir yıldasınız.



Aşk ve romantik fırsatlar, sürpriz bir şekilde herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde olabilir. Geçmişten gelen eski bir aşk hayatınıza dönebilir.



Bu, mevcut bir ilişkideki başka bir dengesizleştirici faktör olabilir.



Bu yıl aşk tutumlarınız hızlı bir şekilde değişme eğilimindedir.



Bunlar en iyi aylık raporlarda ele alınmaktadır.



İyi ve sağlam ilişkiler mutlu bir şekilde devam edecektir.