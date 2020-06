2020 BAFTA Televizyon Ödülleri adayları açıklandı

En İyi Dram Dizisi



The Crown



The End Of The F***Ing World



Gentleman Jack



Giri/Haji



En İyi Komedi



Catastrophe



Derry Girls



Fleabag



Stath Lets Flats



En İyi Mini Dizi



A Confession



Chernobyl



The Victim



The Virtues



En İyi Erkek Oyuncu



Stephen Graham – The Virtues



Jared Harris – Chernobyl



Takehiro Hira – Giri/Haji



Callum Turner – The Capture



En İyi Kadın Oyuncu



Jodie Comer – Killing Eve



Glenda Jackson – Elizabeth is Missing



Suranne Jones – Gentleman Jack



Samantha Morton – I Am Kirsty



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



Joe Absolom – A Confession



Josh O'Connor – The Crown



Will Sharpe – Giri/Haji



Stellan Skarsgard – Chernobyl



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Naomi Ackie – The End of the F***ing World



Helen Behan – The Virtues



Helena Bonham Carter – The Crown



Jasmine Jobson – Top Boy



En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)



Jamie Demetriou – Stath Lets Flats



Ncuti Gatwa – Sex Education



Youssef Kerkour – Home



Guz Khan – Man Like Mobeen



En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)



Sian Clifford – Fleabag



Gbemisola Ikumelo – Famalam



Sarah Kendall – Frayed



Phoebe Waller-Bridge – Fleabag



En İyi Tek Bölümlük Dram



Brexit: The Uncivil War



Elizabeth Is Missing



The Left Behind



Responsible Child



En İyi Uluslararası Dizi



Euphoria



Succession



Unbelievable



When They See Us